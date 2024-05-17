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“صندوق التقاعد الوطني mtess.gov.dz“ ما هو موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 كيفية الاستعلام عن الراتب
أعلن مدير صندوق التقاعد الوطني عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، والتي تحرص الحكومات على وضعهم الاجتماعي والمعيشي تقديراً لهم على ما بذلوه في السابق ومع الظروف الاقتصادية الغير مستقرة، والتي تؤثر بدورها على سعر السلع، ولذلك تقوم الدولة برفع رواتب تلك الفئة حتى تجعلهم قادرين على سداد احتياجاتهم بشكل كامل دون حدوث أي قصور أو تأثر بالوضع الاقتصادي الراهن.
زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر
من المتوقع وفقاً للقرارات الصادرة أن يتم تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر ابتداء من شهر مايو العام الميلادي الحالي، وسوف تكون نسبة الزيادة ما يصل إلى 5 %، وتتراوح النسبة باختلاف الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه المتقاعد، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
- أصحاب راتب 20 ألف دينار جزائري وتحت ذلك ستكون الزيادة لهم هي 5 %.
- يلي ذلك من يحصلوا على راتب يزيد عن 20 ألف دينار جزائري ويقل عن 50 ألف دينار جزائري الزيادة المضافة لهم سوف تكون 4 %.
- ثم أصحاب الرواتب التي تتراوح ما بين فوق 50 ألف دينار جزائري وأقل من 80 ألف دينار جزائري سيتم إعطائهم 3 %.
- أما الأفراد الذين يحصلون على راتب يتعدى 80 ألف دينار جزائري ستكون الزيادة لهم 2 %.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر
تمت إتاحة خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين للتعرف على جميع معلومات المرتبات، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم فتح موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.
- ثم الضغط على خانة الاستعلام عن الراتب.
- بعد ذلك يتم كتابة اسم المتقاعد وتاريخ تقاعده ورقم بطاقة الهوية الوطنية والراتب الذي يتقاضاه، ثم الضغط على كلمة استعلام.
- فوراً سوف تظهر جميع البيانات، والتي توضح قيمة راتبه بعد الزيادة وموعد الصرف.