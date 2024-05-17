الفرحة دخلت كل بيت.. لينك نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 جميع محافظات العراق

مرحلة الثالث متوسط هي من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها كل طالب وطالبة، حيث إن هذه المرحلة تُحدد مصيرهم الجامعي في الدخول إلى الكليات التي يتم الحصول عليها وفقًا للمجموع المتحصل عليه في مرحلة الثالث، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل لعقد هذه الإختبارات في عموم محافظات العراقية، وأصبح الوقت الحالي هام للغاية بالنسبة لكل طالب.

خطوات استعلام نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

وجاءت أهم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى وزارة التربية الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في الخانة المخصصة لذلك.

ليتم بعد ذلك تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

بعدها يُرجى الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتيجة الثالث متوسط في العراق.

مراجعة امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن امتحانات الثالث متوسط دور أول تمر بعدة مراحل مختلفة، من بينها مراجعة أوراق الإمتحانات بشكل واضح ودقيق، ليتم بعدها رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح بما يحصل عليها جميع الطلبة والطالبات في محافظات العراق، بعد ذلك يتم اعتماد نتائج الثالث متوسط دور أول، والعمل على إعلانها في النهاية من خلال الرفع على موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا.