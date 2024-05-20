برابط مباشر.. أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 عبر منصة مظلتي، وفرت الوزارة هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل عملية الإستعلام على المواطنين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين أوضاع الأسر الفقيرة وتمكينهم من حياة أفضل.

الإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية

أطلقت الجهات المعنية خدمة الإستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة لعام 2024 بالعراق عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين بيسر ودون تعقيدات، للإستفادة من هذه الخدمة يجب اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا. اختيار برنامج الرعاية الإجتماعية وتحديد رقم الوجبة المراد الإستعلام عنها. بعد ذلك اختيار اسم المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم. إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة. بعدها الضغط على خانة الإستعلام. يجب الإنتظار حتى ظهور قائمة الأسماء على الشاشة. يمكن تحميل القائمة على جهازك عبر النقر على خانة الطباعة.

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية بالعراق

تسعى الجهات المختصة جاهدة لضمان وصول دعم الرعاية الإجتماعية إلى مستحقيه، وتعمل بجد لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين، لذا وضعت مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لقبول طلبات المتقدمين، وهي كالتالي: