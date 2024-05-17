يبحث الكثير من المواطنبن السعوديين عن القروض حيث يعد من الخيارات المالية الشائعة لدى الأفراد في المملكة العربية السعودية هو قرض الضمان الإجتماعي لتلبية احتياجاتهم المالية المختلفة، هذا القرض يتطلب الإلتزام بشروط وضوابط محددة من قبل المتقدم، تابع معنا

شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعي بقيمة 60 ألف ريال

بنك التنمية الإجتماعية يقدم هذا النوع من التمويل بمبلغ يصل إلى 60,000 ريال سعودي، مع الأخذ في الاعتبار الشروط التالية:

الجنسية والإقامة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في المملكة خلال فترة سداد القرض.

الدخل الشهري، يتعين أن يكون الدخل الشهري للمتقدم مناسبًا لتغطية الأقساط الشهرية، لضمان قدرته على السداد.

فترة السداد، يوفر البنك فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا.

التوافق مع الشريعة، يجب أن يتوافق القرض مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية.

الإلتزام بالسداد، يمنع التأخير في سداد الأقساط لضمان عدم التعرض لغرامات أو إجراءات قانونية.

صحة البيانات، ضرورة التحقق من صحة ودقة البيانات المقدمة من قبل العميل.

مميزات قرض 60 ألف ريال سعودي

قروض الضمان الإجتماعي من بنك التنمية الإجتماعية تتميز بعدة مميزات، من بينها:

تلبية الإحتياجات المالية، تهدف هذه القروض إلى مساعدة الأفراد في مواجهة احتياجاتهم المالية وتخفيف الضغوط الإقتصادية.

شروط ميسرة، تقدم بشروط سهلة وميسرة تلائم مختلف الفئات.

خيارات سداد مرنة، تتيح خيارات سداد مرنة تمتد حتى 60 شهرا، مما يسهل على المستفيدين إدارة التزاماتهم المالية.

طريقة طلب قرض الضمان الإجتماعي بدون كفيل