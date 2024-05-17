وين الاحمر يا لولو.. تردد قناة وناسة Wanasah TV للأطفال الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة يمثل جسرًا يربط الأطفال بعالم مليء بالمعرفة والمتعة، حيث تتميز قناة وناسة بتقديمها لبرامج تعليمية تفاعلية تساعد على تطوير مهارات الأطفال الذهنية والإبداعية من خلال ترددها الجديد، حيث تستمر القناة في نشر رسالتها السامية بتقديم محتوى يعزز من القيم والمعارف لدى النشء الجديد، وتحرص القناة على اختيار برامجها بعناية فائقة لتقدم تجربة مشاهدة غنية ومفيدة، مما يجعلها في مقدمة القنوات المفضلة للأسرة العربية، وتلعب قناة وناسة دورًا هامًا في تنمية شخصية الطفل وتوجيهه نحو الإيجابية والإبداع، وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة فضائية مجانية تقدم مجموعة متنوعة من المحتويات مثل الموسيقى، الفيديوهات، والبرامج المتنوعة، وتأسست قناة وناسة بهدف تقديم محتوى ترفيهي للمشاهدين في الوطن العربي، كما يمكنك متابعة القناة عبر موقعها الرسمي وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

تردد قناة وناسة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب: عمودي.

تردد وناسة 11430.

ترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد : 11270.

القمر الصناعي : عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أنشودات قناة وناسة الفضائية Wanasah TV

أطيب بوشار.

جنو نطو وناسة.

أنا عيزة ماما.

لولو ضاعت.

نونو جديد بوبو.

شكيا وشيكو.

الروضة لولو.

أنا لولو ما في مني.

توتة شطورة كتير.

يمي يمي يا مامي.

وها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول تردد قناة وناسة نتمنى أن تكونوا قد وجدتم المعلومات مفيدة ومثيرة للاهتمام، إذا كنتم تستمتعون بمشاهدة برامج القناة وترغبون في معرفة المزيد اتركوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم لنفيدكم بكل جديد.