وزارة التربية تُعلن.. اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية الجديدة 2024 عموم المحافظات

قامت وزارة التربية العراقية، بالإعلان عن دفعة جديدة من أسماء تعيينات الوزارة، التي وصل عددها لـ 50 ألف عقد، فضلاً عن أن هذه الوظائف توفر فرصة عمل مناسبة لمختلف المؤهلات والتخصصات التعليمية التي يرغب فيها جميع الكوادر البشرية، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة الراغبة في التعيين داخل الوزارة في كافة المحافظات العراقية، وفي ذلك يمكنك الإستعلام عن أسماء التعيينات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي أسماء تعيينات وزارة التربية؟

حددت وزارة التربية العراقية، بعض الأسماء التي تشمل العديد من تعيينات الوزارة في مختلف المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في خانة “تسجيل الدخول”.

ليتم بعدها اختيار خدمة الإستعلام عن تعيينات الوزارة.

أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

على أن يتم الضغط برز “بحث”.

وفي النهاية يتم تنزيل كشوفات اسماء تعيينات وزارة التربية في العراق.

شروط تعيينات وزارة التربية العراقية

وعن الشروط التي تتمثل في جميع الكوادر البشرية الراغبة بالتعيين داخل وزارة التربية العراقية، جاءت وفقًا للأتي:-