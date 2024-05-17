نزلها بإشارة قوية.. تردد قناة توم وجيري الجيدد 2024 القط والفار بجودة هائلة

تقدم قناة توم وجيري، العديد من الأفلام الطفولية الشهيرة، بالإضافة إلى البرامج الكرتونية المميزة، التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، فضلاً عن أن القناة تقوم من وقت إلى أخر بتحديث الترددات الخاصة بها، لكي يسهل القيام بإستقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات

وحتى يمكنك مشاهدة العديد من المحتوى الطفولي المميز التي يتم تقديمها لجميع الأطفال بمختلف دول العالم العربي، بدون إعلانات مزعجة أو برامج غير مألوفة، عليك إتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري هو النايل سات.

إضافة إلى أن التردد الجديد لقناة توم وجيري يكون 12149.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 2500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2024 عرب سات

وللقناة تردد أخر على القمر الصناعي عرب سات، وهو كذلك من أروع الأقمار الصناعية التي يقدم صورة واضحة وإشارة قوية على مدار الساعة، فضلاً عن إمكانية الإستمتاع بكل ما تقدمه القناة بشكل مجاني، كما يلي:-