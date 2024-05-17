يا ترى هتدفع كام؟؟.. استعلم الان عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

فاتورة التليفون الأرضي 2024.. قبل فصل الحرارة عن المنزل هناك عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024 من أجل سداد مستحقاتها مبكرا قبل انقطاع الخدمة عنهم، ويأتي ذلك الالتزام بعدما قامت شركة المصرية للاتصالات بتوفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي بسهولة ويسر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بهدف تسهيل الدفع على جميع المواطنين من المنزل أو أي مكان دون الحاجة للذهاب للسنترال او اى وسيلة دفع اخرى.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مايو 2024

أعلنت شركة المصرية للاتصالات المصرية أنه في حال تأخر المشتركين من المواطنين عن السداد لدفع الفاتورة في المواعيد المحددة من قبل الشركة سيتم تطبيق غرامات صارمة ويتم قطع الخدمة وسحب الخط بشكل نهائي عن المشترك في حالات سنذكرها بالأسفل في المقال ومن أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024 يمكن ذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط.

يمكنك بعدها في الخطوة الثانية كتابة كود المحافظة.

قم بعدها بإدخال رقم الهاتف ثم اضغط اظهار الفواتير ستظهر لك قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بك.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

زيارة الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط. بعدها قم باختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة ودفعها ويكون على يمين الشاشة. ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة وكود المحافظة في الخانات المتواجدة أمامك. ثم اضغط السداد الإلكتروني ثم بعدها الدفع. الخطوة الأخيرة قم باختيار طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024 باستخدام فيزا أو ماستر كارد واستكمل بيانات الدفع.

كما يمكن دفع الفاتورة من خلال التالي:

منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري.

مكاتب البريد.

سنترالات المصرية للاتصالات.

ماكينات فوري.

عقوبة التأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024

تطبق غرامة تأخير تشمل 1.5% من قيمة الفاتورة لكل شهر تأخير يتأخره المواطن في الدفع، ويكون بحد أدنى 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة رسوم الهاتف الأرضي في حال التأخر عن الدفع للفاتورة لمدة 4 أشهر كاملة، بينما سيتم إيقاف الخدمة بشكل نهائي عن المواطن المشترك وسحب الخط الأرضي بعد مرور مدة 7 أشهر من تاريخ الاستحقاق للدفع.