أعرفها هسه..أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة  2024 بالعراق في جميع المحافظات

من أكثر المواضيع التي يبحث عنها مواطنين الشعب العراقي، البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر شبكات الإنترنت، وذلك لأن برنامج الرعاية الاجتماعية من برامج الدعم البارزة التي تسعى إلى مساعدة مواطنين الشعب العراقي ذات الطبقة الفقيرة ومحدودة في الدخل، من أجل تحسين أوضاعهم لحياة أفضل، ومن خلال الأسطر التالية نوضح اليكم التفاصيل الكاملة عن دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

وخلال بيان رسمي أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على سبب تأخر صرف دعم الرعاية الاجتماعية، وهذا السبب يرجع إلى ظروف خارجة عن سيطرتها، ولكن تسعى لصرف الدعم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى أنها قامت بتوفير رابط الكتروني لكافة المستحقين للاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية، ولكن باتباع الخطوات التالية:

هنا قم بالدخول عبر المنصة الإلكترونية منصة مظلتي من

ثم قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية .

ثم قم بالنقر على أيقونة هيئة الرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتحديد الوجبة الأخيرة المراد الاستعلام عنها.

ثم بعد ذلك قم بمدونة البيانات المطلوبة على الرابط الإلكتروني.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستعلام، في هذه الخطوة انتظر لحظات بسيطة تظهر أمامك نافذة جديدة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويمكن تحميل الكشوفات بصيغة pdf على تليفونك المحمول.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق بكل جهدها، من اجل توزيع الدعم بصورة عادله لكل المستحقين، الذين يتوافر لديهم بعض الشروط التي نصت عليها الوزارة، والتي نوضحها اليكم كما يلي: