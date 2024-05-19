“مِن هُـنا” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 وما هي الفئات التي لها حق استخراجه

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من الخدمات الرقمية التي اتاحتها الحكومة المصرية للأشخاص الذين تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حيث يوفر لهم هذا الكارت مجموعة من الخدمات التي من خلالها يمكن الحصول على الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من المميزات المتاحة لحامل هذا الكارت، وسوف نذكر تفاصيل الاستعلام عن الكارت إلكترونياً في الفقرات القادمة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال القيام ببعض من الإجراءات الإلكترونية التي تتمثل في التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة من خلال النقر على هذا الرابط .

. النقر على خدمات المجالس، من ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الكشف الطبي.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

من ثم البحث ليتم عرض النتيجة من على الموقع.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على المواطن الراغب في الحصول على كارت الخدمات أن يكون قد قام بإجراء كشف طبي شامل في إحدى المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى كونه مواطن مصري الأصل، ولا يكون قد سبق له الاستفادة من أي معاشات أو برامج دعم أخرى، بالإضافة إلى عدم تجاوز عمره 60 عام.

من هم المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة 2024

بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، ننتقل لذكر الفئات المستفيدة من هذا الكارت، وهم: