“انسي الملل وفرحي عيالك” ضبط ترددات قناة طيور الجنة على جميع الاقمار 2024 بأفضل إشارة وجودة عالية

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الاقمار 2024، تمتلك شبكة قنوات طيور الجنة شعبية واسعة وجماهير كثيرة يفضلها للكبار والصغار، فمنذ انطلاقتها حرصت القناة على أن تجعل الأطفال هم رأس مالها ومكسبها، واستطاعت النجاح في ذلك من خلال القيام بتقديم برامج متنوعة منها الكوميدي والترفيهي والتعليمي بخلاف الأغاني والأناشيد التعليمية التي تقدمها، وقد أصدرت إدارة القناة مجموعة من الترددات التي من خلالها يمكن للأشخاص أن يحملوا القناة ويستمتعون بمشاهدتها على شاشات التلفاز، وإليكم تفاصيل كافة الترددات على مختلف الأقمار الصناعية

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الاقمار 2024

تعتبر ترددات قناة طيور الجنة على جميع الاقمار 2024 من الترددات المهمة والمتصدرة في محركات البحث، وذلك لأن هذه القناة تعمل على تقديم مجموعة فريدة من البرامج المميزة، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:-

التردد الأول لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات هو: 11274 أو 11258.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات هو: 11310.

الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

برامج قناة طيور الجنة

شبكة قنوات طيور الجنة تتميز بالأغاني التي تقدمها فمنذ نعومة أظافرنا ونحن لا نحب الكذب لأننا نعلم عاقبة الكذب من عمو خالد والتي قدمها لنا في شكل انشودة بابا تليفون، وغيرها من الأناشيد التي كانت سبب في ابتعاد الكثير من الأطفال عن الصفات السيئة مثل السرقة، والطمع، وغيرها، ومن أغاني طيور الجنة: