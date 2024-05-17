داونـــلود اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة خلال منصة مظلتــــى spa.gov.iq بالرقم الوطني

لا حديث يعلو فوق الحديث عن موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والذي شغل حيز كبير في الشارع العراقي، ومن الملاحظ أن الإعلان عن الأسماء قد تأخر عن الوقت المحدد له، مما أعطى فرصة لاطلاق عدد من الشائعات التي شككت في صرف الدعم من الأساس لهذه الوجبة، وهو ما انكرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أكدت على صرف الدعم في موعده عقب الإنتهاء من مراجعة كافة الطلبات، والتي وصفتها من جانبها بالكثيرة.

برنامج الرعاية الاجتماعية

يقوم برنامج الرعاية الاجتماعية بفتح باب التقديم للمواطنين لتقديم الدعم لهم، حيث ينتظر ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عدد من المواطنين، ومن أهم الخدمات التي يقدمها برنامج الدعم ما يلي:

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يعد من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين العراقيين من أصحاب الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

يوفر البرنامج الدعم على هيئة مواد غذائية يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.

الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، أصبحت حديث أغلب المعنيين بالأمر من المواطنين العراقيين، حيث من المقرر أن يتم نشرها اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي فور الانتهاء من فحص الطلبات، ويمكن الاستعلام عن الأسماء بكل سهولة ويسر وذلك من خلال التالي: