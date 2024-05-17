“هُـــنا” شروط منحة البطالة 2024 الجزائر وخطوات الحصول على المنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz

شروط منحة البطالة 2024، إن التغيرات الاقتصادية والأزمات المالية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة التطورات الحادثة تعمل على تقليل فرص العمل للشباب مما يؤدي إلى جعل العديد من الشباب غير مدركين لملامح مستقبلهم وكيف يقومون بإعالة أنفسهم وعائلاتهم الأمر الذي يؤدي بالبعض إلى أن ينهى حياته، وحفاظاً على حياة الشباب تعمل بعض الحكومات على مد العاطلين عن العمل بنوع خاص من الدعم يمكنهم من مواجهة قسوة المعيشة، وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة في تقديم الدعم حيث أطلقت منحة تحت مسمى منحة البطالة، وتعمل هذه المنحة على تقديم مبلغ مالي جيد للأشخاص الغير عاملين ولكن يجب استيفاء الشروط.

شروط منحة البطالة 2024

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر العربية منحة البطالة للأشخاص الغير قادرين على العمل أو العاطلين بسبب عدم توافر فرصة جيدة للعمل، وهذه المنحة يتم اعطاءها للمواطن وفقا لمجموعة شروط منحة البطالة 2024، وهي:

يجدر أن يكون المواطن معدم أو من ضمن فئة الاشخاص الفقراء، وليس لديه أي أعمال تدخل له المال.

عمر المواطن العاطل عن العمل يجب أن لا يقل عن 19 عاماً ولا يزيد عن 40 عام.

عدم حصول المواطن على أي نوع من الدعم الحكومي الآخر.

يجدر الإشارة الى ان هذه المنحة لا تقبل الطلاب الجامعيين، كما أنه يجب إحضار مستند يثبت حالة المواطن من التجنيد.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

بعد أن ذكرنا شروط منحة البطالة 2024 الجزائر سوف ننطلق لذكر خطوات التسجيل في المنحة، حيث يمكن الحصول على المنحة من الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال اتباع الخطوات التالية: