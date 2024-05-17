فرحة النجاح حلوة.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 من الموقع الرسمي للوزارة وكيفية الاستعلام عنها

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، مع انتهاء اختبارات الصف الثالث المتوسط بدء البحث يزداد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في جميع محافظات العراق، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بإصدار إعلان هام الى طلاب الصف الثالث المتوسط توضح فيه كافة المعلومات التي تخص نتيجة الدور الأول سواء كان موعد النتيجة أو كيفية الإستعلام عنها لذا سنتعرف معا اليوم على موعد نتيجة الصف الثالث المتوسط في الدور الأول 2024 فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

الى الأن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق عن موعد أداء الطلاب للصف الثالث المتوسط الاختبارات الدور الاول حيث انه من المتوقع أن تبدأ اختبارات الدور الأول في 21 مايو 2024.

وتستمر الاختبارات الى يوم الخامس من يونيو 2024 على أن يتم بعد ذلك تصحيح الاختبارات و ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط وقد عبرت وزارة التربية والتعليم عن أنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان الشفافية وتصحيح الأختبارات بدقة و بشكل عادل حتى ظهور النتائج بصورة رسمية.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024

يمكن للطلاب معرفة الوقت المحدد لظهور نتائج الصف الثالث المتوسط وذلك فور الإعلان عنها من قبل الوزارة عبر الاستعلام عن نتائج الطلاب بالخطوات التالية: