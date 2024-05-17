قبضك بالريال ورزقك عال العال.. وظائف وزارة العمل للشباب في المملكة العربية السعودية.. هذه الشروط فقط

تم الاعلان عن وظائف وزارة العمل في المملكه العربيه السعوديه حيث تعتبر الوزارة أحد أهم الجهات التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، كما يعتبر الأطباء أحد أهم الفئات المستهدفة في الوزارة لتلبية الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عن وظائف شاغره للاطباء في التخصصات المختلفة.

موعد التقديم في وظائف وزارة العمل

اعلنت وزارة العمل عن موعد التقديم في الوظائف الشاغرة وقد جاءت على النحو التالي:

يبدأ التقديم بدءا من يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024.

سوف تستمر مدة التقديم الى 10 ايام.

ينتهي التقديم يوم 23 مايو 2024.

الاوراق المطلوبه للتقديم على وظائف وزاره العمل السعوديه

لكي يتم تقديم الطلب للحصول على وظائف في وزارة العمل السعودية يجب تقديم عدد من الأوراق والمستندات ومن بين هذه الأوراق ما يلي:

صوره من جواز السفر ساري الصلاحية.

السيرة الذاتية وتكون مطبوعة وبها صوره شخصيه حديثه.

صوره من المؤهل الدراسي.

صوره من شهادات الخبرة ان وجدت.

مميزات الوظائف المتوفرة في السعودية

تتمتع وظائف وزارة العمل في السعودية بالعديد من المميزات مما يجعلها جذابة للأشخاص الباحثين عن عمل وتتمثل المميزات في التالي:

يبدأ الراتب من 18000 ريال سعودي كما يتم تحديد الراتب وفقا للمؤهلات والخبرة لدى المتقدم.

العملات الداخلية حيث أنها قد تتوفر العملات للموظفين بناء على تحقيقهم لأهداف مطلوبة.

توجد اجازات سنوية مدفوعة الأجر.

تذكرة سفر كل عام بصورة مجانية.

تكون مدة العقد عامين حتى يتم الاستفادة من الخبرة والتدريب.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل في السعودية

طبقا لاعلان وزارة العمل في السعودية فان التخصصات التي تم طلبها لعمل كان جاءت كمالي: