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“الحق قدم فرصة لا تعوض” رابط التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والشروط المطلوبة
رابط التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024
بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، لسد العجز التي تعاني منه في المعلمين لشتى المراحل الدراسية بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتى السادي الإبتدائي، وأعلنت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في الوظائف المعلن عنها بداية من يوم 14 مايو 2024 حتى الموافق 27 مايو ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التقديم والشروط المطلوبة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية ….
رابط التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024
- زيارة الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.
- اتجه إلى قسم الوظائف المتاحة.
- ثم اضغط على وظائف التربية والتعليم الفني.
- حدد المحافظة التابع لها .
- اضغط على موافق على الشروط والأحكام.
- ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- واضغط على تسجيل البيانات.
ما هي شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص الراغبين في التقديم في الوظائف المعلن عنها ، وهي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.
- ألا يتعدى سن المتقدم 40 عام .
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي ولا يقل تقديره عن مقبول.
- أن يجتاز المتقدم الإختبارات التي أعلنت عنها الوزارة.
- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي .
- كما يجب أن يكون حسن السير والسلوك .
- وأخيراً ألا يكون المتقدم متهم في أي جناية أو تم حبسه في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.