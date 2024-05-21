تحديث الواتساب الذهبي – واتس جولد (ضد الحظر) .. كل ما يخص التحديثات من مميزات وعيوب!!

يترقب الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية تحديثات الواتساب الذهبي، حيث يقوم هذا التطبيق بتقديم العديد من المميزات الرائعة للمستخدمين، كما يعتبر احد اشهر انواع المحادثة المنتشرة في العالم وتقوم الشركة على تطوير التطبيق بصورة مستمرة لحل جميع المشكلات داخل التطبيق ليتمكن المستخدمين من الاستخدام بصورة يسيرة.

مميزات تحديثات الواتساب الذهبي 2024

توجد العديد من المميزات التي تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في تحديثات واتساب الذهبي الجديد ومن بين هذه الميزات ما يلي:

يمكن من خلال واتساب الذهبي الجديد 2024 الرد على الرسائل المثبتة بصورة تلقائية.

يوجد الكثير من الثيمات الموجوده بالبرنامج التي تعمل على إضفاء مظهر رائع.

من الممكن ارسال عدد كبير من الصور في وقت واحد.

يمكن تحميل الحالات الخاصة بالأشخاص ورؤيتها دون الزهور.

تحديد لون النص وايضا تحديد الحجم.

من الممكن إخفاء عملية الظهور واستقبال الرسائل دون علم الطرف الآخر.

يمكن إرسال رسالة لأرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك.

يوجد في تحديثات الواتساب الذهبي الجديد إمكانية التفعيل لأكثر من حساب على ان يكون في نفس التطبيق.

اضافة الكثير من خدمات الأمان.

امكانية غلق التطبيق من خلال كلمة سر.

في حالة ان يكون الانترنت مغلقا يمكن تثبيت رسالة وارسالها الى اي شخص يرسل لك في هذا التوقيت.

تحديث الواتساب الرسمي 2024

قامت شركة واتس اب بتحديث التطبيق لذلك يبحث الكثير من المستخدمين عن طرق تثبيت التحديث وقد أتت على النحو التالي: