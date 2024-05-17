هتقبض بالزيادة الجديدة.. تعرف على طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر.. استعلم الان من هنا

انتشرت الاخبار الكثيره عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه في دولة الجزائر عن الزياده التي سوف تطرح في الرواتب الخاصه بالمتقاعدين في الدوله، هذا وقامت الحكومه الجزائريه بتوفير رابط خاص للاستعلام عن مرتبات التقاعد للمواطنين في الجزائر بدلا من التزاحم على المنشات الحكوميه المختلفه داخل المحافظات، جاءت هذه الخدمه بعد ان قامت الحكومه باعلانها بشكل رسمي في الاونه الاخيره عن الزياده الجديده والمنتظره من جانب المواطنين على رواتب المتقاعدين، لذلك سوف نتعرف على رابط وطريقه الاستعلام عن الزياده الجديده في الرواتب فقط تابعونا من خلال مقالنا.

الرواتب الجديدة في الجزائر

تم إصدار الجدول الجديد لرواتب المتقاعدين في البلاد بعد التحديث الرسمي، حيث يطبق زيادة مالية قدرها 100 دينار جزائري لأي متقاعد يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف دينار جزائري. بالنسبة للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب تتراوح بين 50 ألف و80 ألف دينار جزائري، يتم تطبيق زيادة نسبتها 3%. أما لمن يتقاضون رواتب تبلغ 80 ألف دينار جزائري، فإن نسبة الزيادة تبلغ 2%.

رابط الاستعلام عن المرتبات