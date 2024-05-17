الآن نتائج السادس الابتدائي العراق دور أول 2024 وزارة التربية العراقية

يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم في العراق أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي عقب الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ومن ثم اعلان النتائج أما على موقع الوزارة، أو عبر منصة نتائجنا، وذلك بهدف التخفيف على الطلاب من عناء الذهاب الى المدرسة لمعرفة النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي العراق

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج السادس الابتدائي العراق، حيث من المتوقع أن يتم نشرها فورا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالامتحانات ورصد الدرجات، ويسأل عدد آخر من الطلاب عن خطوات الاستعلام عن النتيجة عقب الإعلان عنها، وهو ما يتمثل في التالي:

على المستعلم التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق.

يتم النقر على قسم نتائج الامتحانات.

يقوم باختيار المرحلة التعليمية.

ثم يتم اختيار العام الدراسي وصف الطالب.

كتابة اسم الطالب رباعي.

ثم يتم ادخال رقم جلوس الطالب.

اختيار محافظة الطالب.

اخر خطوة هي الضغط على كلمة استعلام، وبعد ذلك تظهر أمامك كافة تفاصيل النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق من خلال موقع نتائجها

يتيح موقع نتائجنا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق، ولكن من خلال ملفات بصيغة pdf، يمكن للطالب تحميلها على جهازه والبحث فيها، وتتمثل خطوات التسجيل في التالي: