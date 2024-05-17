“مبروك للناجحين”.. لينك نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالرقم القومي

البحث عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالرقم القومي يعتبر موضوعًا حيويًا في هذا الوقت، حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، بعد اعتماد النتائج من قبل كل مديرية تعليمية، يتم رفعها على المنصة الإلكترونية المعتمدة ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها.

لينك نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالرقم القومي، عبر الدخول إلى منصة بوابة التعليم الأساسي، ثم اتباع الخطوات اللازمة لاستخراج نتائج الامتحانات فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتمادها من مديريات التعليم بجميع المحافظات، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة بوابة التعليم الأساسي.

اختيار خدمة الاستعلام عن النتائج من القائمة المتاحة.

تحديد المرحلة الدراسية للصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني، حيث تتوفر النتائج لهذا الفصل.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

إدخال الرقم القومي المسجل في شهادة الميلاد.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة” لعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

موعد ظهور نتائج امتحانات النقل والشهادة الابتدائية رسميًا

ومن المنتظر أن تعتمد مديريات التعليم بجميع المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، ثم يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتائج امتحانات النقل والشهادة الابتدائية بشكل رسمي من خلال اتباع الخطوات السابق توضيحها عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث سيتمكن كل طالب من الولوج إلى الموقع واستعراض درجاته في جميع المواد بشكل سريع وفوري دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، وهذه الخدمة تقدم بشكل مجاني تمامًا، دون تطبيق أي رسوم مالية.