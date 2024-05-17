 حب لا يقهر.. موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 وتردد القنوات الناقلة 

الآن، مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 مترجمة متاحة على جميع القنوات الناقلة، وسوف نقوم بنقلها واستعراضها معكم، حيث زادت التوقعات بشكل كبير كونها من الحلقات المنتظرة والتي سنتابع فيها العديد من الأحداث الشيقة، ويتم عرض الحلقة الجديدة من الرفراف مساء الجمعة، لذا فإن مؤشرات البحث على جوجل ارتفعت بشكل كبير في الوقت الحالي لمتابعة مجريات هذه الحلقة الجديدة التي سنوافيكم.

موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 يقترب من عرضه الأول، حيث سيتم بثه عبر شاشات تلفزيون ستار تي في التركية، وسوف نكون على موعد مع حلقة جديدة من هذا المسلسل التركي الذي جذب انتباه جمهور الدراما التركية في مصر وكافة أنحاء الشرق الأوسط، كما أن من المقرر أن الحلقة الجديدة من مسلسل “طائر الرفراف” تُذاع مساء يوم الجمعة الموافق 17 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يمكن متابعة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 على قناة ستار تي ، ويمكن ضبط القناة من خلال البيانات التالية:

تردد قناة ستار ستي على النايل سات:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12034

معامل التصحيح الخطأ 3/4

معدل الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500

الجودة الترا اتش دي.

تردد قناة ستار ستي على العرب سات:

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب عمودي.

تفاصيل جديدة عن طائر الرفراف 70