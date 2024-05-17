“الشهادة الابتدائية”.. لينك نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

يترقب البعض ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني داخل جميع محافظات مصر، ويهتم الكثير بالحصول على نتيجة الصف السادس، وذلك لأنه في السنوات الماضية كان يعتبر شهادة رسمية، لكن قد تم إلغاء هذا النظام وأصبح الصف السادس الابتدائي ضمن صفوف النقل، لكن على الرغم من تغيير هذا النظام إلى أن البعض يرغب في معرفة نتيجة جميع الطلاب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

يمكن أن يتم الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي وتنفيذ بعض الخطوات الهامة، لذا تعد تلك الخطوات متمثلة في الآتي:

أولا يتم زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي.

بعد ذلك يتم القيام بالضغط على أيقونة سنوات النقل.

ثم يتم تحديد المرحلة الابتدائية مع اختيار الصف السادس الابتدائي.

ثم يقوم الطالب بتحديد العام الدراسي.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالطالب، وهي عبارة عن الاسم كاملا ورقم الجلوس الخاص به.

ثم يتم النقر على أيقونة إظهار النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة 2024

بعد أن تم الانتهاء من اختبارات جميع صفوف النقل في الأسبوع الماضي، يرغب البعض في معرفة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، ومعرفة نتائج صفوف النقل الأخرى، لذا قامت وزارة التعليم بالإعلان عن أعمال التصحيح منذ اليوم الأول من الاختبارات، وفي الفترة الحالية يتم نشر الدرجات وتوزيعها في مختلف المحافظات، بينما محافظة الجيزة ستقوم بطرح النتيجة بشكل إلكتروني من خلال تنفيذ بعض الخطوات، وهي عبارة عن الآتي: