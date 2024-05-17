“لولو الشطورة مفيش زيها”.. تردد قناة وناسة لولو كيدز للأطفال 2024 وتابع أقوى وأمتع الأغاني والأناشيد

جميع المشاهدين من حول الوطن العربي يرغب كل منهم في معرفة تردد قناة وناسة لولو المعلن مؤخرا، من قبل إدارة القناة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وتعد القناة هي من أنجح القنوات على القمر الصناعي، والتي تتخصص في عرض محتوى مقدم إلى الأطفال، حيث اكتسبت ثقة الكثير من الآباء والأمهات وذلك لقدرتها الكبيرة على تعليم الأطفال السلوك الطيبة والأفعال الحميدة التي يجب اتباعها.

مزايا قناة وناسة كيدز Wanasah TV

من خلال معرفة تردد قناة وناسة لولو ستتمكن من استقبال القناة على التلفاز ومتابعة المحتوى الذي تقدمه والذي يمتلك الكثير من المميزات الرائعة، التي تعد عبارة عن الآتي:

تتسم قناة وناسة بقدرتها الكبيرة على عرض محتوى آمن على الأطفال، حيث تعلمهم أشكال الحيوانات والألوان والأرقام والحروف التي يجب أن يعلمونها خلال المرحلة العمرية لهم.

تتميز الأناشيد والأغاني المعروضة على قناة وناسة بقدرتها الكبيرة على تنمية مهارات الطفل في كل من الإبداع والتفكير.

يتميز محتوى القناة المقدم الى الجميع بأنه مجاني، كما أنه مقدم باللغة العربية.

تتمكن القناة من عرض محتواها على أكثر من قمر صناعي مختلف.

تحديث تردد قناة وناسة Wanasah

لكي يستكمل المتابع مشاهدة محتوى قناة وناسة المتميز، يجب القيام بتحديث القناة من خلال معرفة البيانات الجديدة المعلنة، والتي تتمثل في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

التردد الجديد لقناة وناسة على عرب سات

كما ذكرنا أن قناة ناسة تتميز بأن محتواها مقدم على أكثر من قمر صناعي، لذا من ضمن تلك الأقمار هو عرب سات، حيث يسهل الاستقبال عليه، لكن يلزم معرفة البيانات الجديدة له وهي كالاتي: