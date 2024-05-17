استعلم عن اسمك فورا.. رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة… استعلم حالا

في الفتره الاخيره الماضيه وخاصه في دوله العراق العربيه لاحظنا بجوده الكثير من الاسئله عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي عن الاسماء المقبوله في الرعايه الاجتماعيه لعام 2024 داخل دولة ومحافظات العراق للدفعة الاخيرة، ومن اهم الرعايات وابرز الخدمات والتي تقدمها الحكومه العراقية للمواطنين في العراق هي الرعاية الاجتماعيه، يأتي هذا من اجل مساندة ودعم المواطنين في البلاد والعيش في حياة كريمة في ظل الظروف القاسية التي تعيشها الدوله، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن الأسماء المقبولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يوجد هناك بعض الشروط الهامه جدا التي يجب ان تتوفر في كل مواطن عراقي يريد الحصول على دعم الرعايه الاجتماعيه في الدوله في عام 2024 ومن ابرز واما هذه الشروط ما يلي في هذه السطور التاليه:

الجنسية والإقامة، ينبغي على المتقدم أن يكون مواطن عراقي، بالإضافة إلى الإقامة الدائمة داخل العراق. الدخل الشهري والتأمين، يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت وألا يكون مشتركاً في أي نظام للتأمين الصحي أو الاجتماعي. الفئة العمرية يشترط أن يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 و60 عام، ومن النساء بين 15 و55 عام. عدد أفراد الأسرة، يجب أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم لا يقل عن أربعة أشخاص. يتعين على المتقدمين تلبية هذه المعايير ليكونوا مؤهلين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تهدف هذه الشروط إلى ضمان توجيه الدعم للأشخاص الأكثر حاجة.

طريقة الاستعلام عن الأسماء المقبولة