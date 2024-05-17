“ظهرت ولا لسه؟”.. نتائج الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

بعد انتهاء اختبارات جميع فصول النقل، بدأ الطلاب بالبحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، والمتوقع أن تظهر بعد نهاية الاختبارات بأيام قليلة، حيث يتم البدء في تصحيح الأوراق فور انتهاء اختبار المادة، وعملية التصحيح لا تستغرق الكثير من الوقت، لذا بعد كثرة التساؤلات المطروحة تم توضيح موعد ظهور النتيجة بواسطة وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تم التأكيد بواسطة وزارة التربية والتعليم على الموعد الرسمي حتى يتم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، حيث سيتم طرح النتيجة للطلاب بعد أن يتم الانتهاء من الاختبارات، وبعد أن تنتهي جميع المدارس من تصحيح الأوراق ومراجعتها بدقة شديدة، حتى يحصل الطالب على كامل حقوقه، وأكدت الوزارة على بعض الأمور التي من خلالها تحفظ حق الطالب وهي كالتالي:

عملية تصحيح أوراق الاختبارات تتم بواسطة أكثر من معلم خبير.

يتم تخصيص سؤال واحد لكل معلم حتى يقوم بتصحيحه.

بعد عملية التصحيح يتم تسليم مهمة مراجعة الدرجات ورصدها إلى معلم آخر، وذلك حتى تتفادى الوزارة حدوث خطأ في الدرجات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط من خلاله يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائى، وحتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة بصورة صحيحة يلزم عليه اتباع بعض الخطوات الهامة والتي تتمثل في الآتي: