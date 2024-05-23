ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج عقود وزارة التربية وهي من المسابقات الوظيفية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم بالعراق وذلك من أجل توفير فرص عمل للمواطنين والحد من مستوى البطالة داخل الدولة، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على تلك المسابقة وفقا لمجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم اليوم من خلال مقالنا.

“طـــالــع اسمـــك هّســـه epedu.gov.iq ✅“ اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024 بالعراق

عقود وزارة التربية

أصبح الآن بإمكان جميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج عقود وزارة التربية وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

في بداية الأمر يتطلب منك الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية في العراق. بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بتدوين البيانات المطلوبة. بعد ذلك من قائمة الخدمات التي تقدمها الصفحة قم بالتوجه إلى خيار تعيينات عقود التربية. يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بإدخالها بشكل صحيح. أخيرا بمجرد أن تضغط على أيقونة بحث سوف يظهر لك ملف يوضح جميع أسماء المقبولين.

شروط التقديم على مسابقة عقود التربية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم التحقق من توافرها عند التسجيل في مسابقة عقود التربية وهي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم خريج المؤهلات المطلوبة.

يتطلب منك المكوث داخل العراق بشكل مستمر.

يرجى تقديم جميع الأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم على مسابقة عقود التربية