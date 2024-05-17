القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا 2024

لقاء جديد يجمع بين المارد الأحمر والترجي التونسي في مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي التونسي، والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية…..

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم وجماهير المارد الأحمر عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي التونسي، التي من المقرر أن تقام مساء يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 على الملعب الأولمبي بحمادى العقربي برادس،وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تأهل الترجي التونسي إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز الذي حققه على صن داونز بهدف مقابل لا شئ، فيما تمكن الأهلي من خطف بطاقة عبوره إلى هذا الدور بعد أن أحرز 3 أهداف في شباك مازيمبي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة يوم 26 أبريل الماضي، ويسعى النادي الأهلي أن يحقق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره ليتمكن من الفوز بلقب البطولة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي التونسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت هي القناة المسؤولة عن نقل مباريتات نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد أعلنت إدارة القناة عن نقل أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت 6 التي يمكنكم استقبالها على التردد التالي:

تردد قناة بي إن سبورت 6

ويمكنكم استقبال تردد قناة بي إن سبورت 6 والاستمتاع بأحداث المباراة من خلال إدخال التردد التالي: