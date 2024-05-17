“ألف مبروك النجاح”.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2024 .. طالع نتيجتك حالا

بعد الانتهاء رسميا من الامتحانات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، يبحث الكثير من الطلبة واولياء الأمور عبر المواقع الإلكترونية المختلفة عن طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 وذلك في معظم انحاء الجمهورية، ومن المتوقع ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس بعد إنتهاء مديرية التربية والتعليم من مراجعة وتصحيح جميع الأوراق الخاصة بالامتحانات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الرابع الإبتدائي برقم الجلوس خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إنتهاء مديرية التعليم في جميع انحاء الجمهورية من تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات في جميع المدارس في شتى أنحاء البلاد، وذلك وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يمكن لجميع أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الإبتدائي من معرفة النتيجة الخاصة بهم، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بوابة التعليم الأساسي وإتباع الخطوات التالية:

اولا: تسجيل الدخول الى المنصة الإلكترونية الخاصة ببوابة التعليم الأساسي 2024.

ثانيا: الضغط على المرحلة التعليمية واختيار سنوات النقل.

ثالثا: الضغط على الخانة الخاصة بنتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024.

رابعا: الضغط على العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

خامسا: يتم كتابه إسم الطالب كاملاً بالإضافة إلى رقم الجلوس الخاص به حتى يتمكن من معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس بالألوان

من المتوقع أن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي برقم الجلوس سوف تكون بالألوان وليس بالدرجات كما هو متوقع، وذلك بعد إنتهاء عملية التصحيح والمراجعة من قبل الجهات المختصة ونوضح فيما يلي الالوان والدرجات الخاصة بذلك: