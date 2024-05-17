سجل واحصل على الضمان الاجتماعي.. الرابط الرسمي للتسجيل في الضمان الاجتماعي في العراق 2024 عبر منصة أور.. بادر بالتسجيل

في اخبار جديده حيث تم الاعلان في العراق ومن جانب وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عن اطلاقها لرابط رسمي لكافه المواطنين داخل محافظات العراق المختلفه للتسجيل على الضمان الاجتماعي لسنه 2004 ياتي ذلك بسبب الظروف الماليه الكبيره والضغوط التي تواجهها البلاد وعلى مختلف المواطنين بهدف دعم المواطنين وتوفير كافه الاحتياجات الخاصه لهم، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على طريقه التسجيل في الضمان الاجتماعي فقط تابعونا.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

يرجى تقديم مستندات معينة حسب وضع مقدم الطلب، وهي كالآتي:

تقديم الوثائق الخاصة بالحالة الاجتماعية، نسخة من عقد الزواج في حال كان المتقدم متزوج.

نسخة من شهادة الطلاق في حال كان المتقدم مطلق.

نسخة من شهادة الوفاة إذا كان المتقدم أرمل.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء، يجب توفير نسخ من شهادات الميلاد لجميع أبناء مقدم الطلب.

إرفاق بطاقة الهوية الوطنية، يتعين على المتقدم إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

تقديم تقرير طبي حكومي، يجب إحضار شهادة طبية صادرة عن جهة حكومية معتمدة توضح عدم قدرة المتقدم على

الرابط الرسمي للتسجيل في الضمان الاجتماعي

للوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية، يرجى اتباع الخطوات التالية: