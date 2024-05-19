“ 50.000 شدة في حسابك“ شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE بالID وتنزيل اللعبة على هواتف الآيفون والأندرويد

سوف نقدم لكم في السطور القادمة مجموعة متميزة من اسماء ببجي فخمة حيث أن الأسماء المستعارة داخل لعبة ببجي تمنح صاحبها صفة مميزة عن غيره من الأشخاص الآخرين، لعبة ببجي واحدة من الألعاب الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وحققت نسب تحميل مرتفعة من قبل الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار.

شحن شدات ببجي مجانا

يمكن شحن شدات ببجي من جوجل بلاي من خلال الخطوات التالية:

الانتقال لعبة ببجي على جوجل بلاي.

ثم الضغط على شحن الشدات.

ثم اختيار طريقة الدفع من جوجل بلاي.

اختيار عدد الشدات التي ترغب بالحصول عليها وسوف تحصل الشدات على حساب ببجي الخاص بك.

اسماء ببجي فخمة

سوف نوضح لكم في النقاط الآتية مجموعة من أسماء ببجي الجديدة والمميزة:

موسوي.

المنسي.

المرعب.

ابليس.

الزعيم.

الصقر.

الحان الموت.

الأسطورة.

كلاشينكوف.

الجوكر.

قاهر الأعداء.

بيكاتشو.

جنرال الجلاد.

الثعلب.

الحوت.

هازارد.

القبضاي.

جيفارة.

ساحلكم المشبوه.

قائمة لأسماء ببجي

يرغب عدد كبير من اللاعبين في كتابة اسم بدلا من اسمه داخل لعبة ببجي وذلك حتى يكون حسابه مميز لذلك سوف نقدم لكم باقة متميزة من أسماء ببجي ويمكنك اختيار الاسم الذي يتناسب مع شخصيتك داخل اللعبة:

الحوت.

ضحكة الموت.

السفاحة.

الغريب.

سنيكرز.

سيف العرب.

جنرال.

القيادة.

الأسد.

الثائر.

فـخامة.

حافر القبور.

خطوات اختيار الاسم في لعبة ببجي

يوجد مجموعة من الاعتبارات التي يجب على اللاعب اتخاذها عند اختيار اسم مستعار في لعبة ببجي والتي جاءت على النحو التالي: