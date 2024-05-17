رسميًا رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

ينتظر العديد من المواطنين ظهور أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024، حيث تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية دعماً للرعاية الاجتماعية لعدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وقد اقترب موعد صرف الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية، وأهم شروط الاستحقاق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قدمت السلطات المختصة خدمة الاستعلام عن اسماء مستحقي دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 في العراق، وذلك عبر منصة”مظلتي” الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخدمة إلى تلبية جميع احتياجات المواطنين بكل سهولة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم تحديد رقم الوجبة التي تود الاستفسار عنها.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي إليها الاستفسار.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على خانة الاستعلام.

انتظر حتى تظهر قائمة الأسماء على الشاشة أمامك.

يمكنك تحميل الكشف على جهازك من خلال الضغط على زر الطباعة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال توافر بعض الشروط نذكرها فيما يلي: