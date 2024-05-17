شاومي عامله شغل جامد.. مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 14 الذي يبحث عنه الجميع + السعر في مصر والسعودية

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi 14 الفاخر حيث زودت شاومي هاتفها الجديد شاومي 14، بتجهيزات كاميرا متقدمة تشمل عدسة غير متاحة في هواتف جوجل أو آبل إلا بتكلفة كبيرة على المستخدم كما يحتوي نظام الكاميرا في هاتف شاومي 14 الجديد على نفس العدسات المستخدمة في إصدار الايفون برو 13، كما يتميز هاتف شاومي 14 بتفوقه على الموديلات المنافسة الأخرى من ناحية البطارية حيث أكدت الشركة الصينية أن البطارية يمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون 31 دقيقة فقط فتعرف معنا على الأسعار والمواصفات الخاصة بالهاتف عبر مقالنا.

مميزات هاتف Xiaomi 14

جاء Xiaomi 14 بذاكرة تخزين تبلغ سعتها 256 جيجابايت.

خاصية شحن أسرع تصل قدرتها إلى 90 واط بدلا من 67 واط كما في الهواتف العادية.

بطارية بسعة 4610 مللي أمبير/ساعة.

شاشة LTPO أومليد بحجم 6.3 بوصة ودقة وضوح تبلغ 1200X 2670 بكسل وتصل درجة السطوع إلى 3000 ،بينما درجة الاضاءة العادية أثناء التشغيل تبلغ 1000.

فتحة كاميرا السيلفي كبيرة نسبيا بالنسبة لهاتف أندرويد فاخر.

حواف الشاشة مميزة حيث قد قامت الشركة الصينية بوضع بصمة الإصبع في مكان منخفض، بحيث يتطلب من المستخدم تمديد إبهامه قليلا.

مميزات هاردوير هاتف هاتف Xiaomi 14

فيما يخص المكونات الصلبة ( الهاردوير ) فإن هاتف شاومي 14 قادر على منافسة الطرازات الفاخرة الأخرى وأيضا التفوق عليها، وذلك لأنه مزود بأحدث معالج Snapdragon 8 الجيل الثالث، وشاشة بمعدل يتراوح من 1 إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة UFS 4.0 السريعة، وميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68.

سعر هاتف Xiaomi 14 في مصر والسعودية