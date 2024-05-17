“شوف اسمك هُنـا haraka.men.gov.ma” .. نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للأساتذة 2024 في المغرب

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمديرين والأساتذة والذي يتقارب عددهم نحو 23642 معلم ومعلمة في جميع المراحل التعليمية، وتعتبر تلك الحركة الانتقالية من أكبر الحركات التي تم الإعلان عنها و أطلقتها وزارة التربية الوطنية، وذلك حتى يتمكن المعلمين الذين يريدون الإنتقال من ولاية إلى ولاية أخرى، و نوضح في السطور التالية نتائج الحركة الانتقالية

نتائج الحركة الانتقالية 2024/2025 في المغرب

أعلنت الجهات المختصة بداخل وزارة التربية الوطنية في المغرب عن الإعلان عن كشوفات أسماء المقبولين في نتائج الحركة الانتقالية 2024/2025 في المغرب، وذلك بصيغه pdf في عموم المغرب، كما وضحت وزارة التربية الوطنية انه بإمكان أي شخص من التأكد من الجهة التي تم نقله إليها، وذلك عبر منصة الحركة الانتقالية كما وضحت الوزارة الى فتح باب قبول الطعم على النتائج الحركة الانتقالية وذلك عقب الإعلان عن النتيجة مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية 2024 2025 هيئة التدريس

يمكن لجميع المتقدمين في الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية 2024/2025 هيئة التدريس في المغرب، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية الوطنية، والتي ضمت التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الإبتدائي.

موقع نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة 2024/2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سوف يقوم المختصون بإعلان نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة 2024/2025 للمديرين و للأساتذة، والمعتمدة من الوزارة بداية من يوم 17 من مايو 2024 عبر عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالحركة الانتقالية ومعرفة النتيجة الخاصة بهم وفي حالة تم رفض حركه إنتقال الأستاذ أو المدير في استطاعته تقديم الطعن الخاص به مباشرة.