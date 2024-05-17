عربي و دولي
شوف اسمك نزل الان.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي
أعلنت وزارة التأمينات الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، بينما تساءل البعض عن استحقاق الرعاية الاجتماعية للشهر الحالي أم لا، لذا بدأ المواطنين في الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وذلك من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
لكي تتمكن من الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يجب عليك إتباع الخطوات التالية:
- أولا، قم بالدخول الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي اضغط هنا.
- ثانياً، قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.
- ثالثاً، بعد ذلك قم باختيار أثناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة.
- رابعاً، ادخل جميع بياناتك الشخصية الاسم والهوية الوطنية، والعنوان، والبريد الإلكتروني… إلخ.
- خامساً، انقر فوق أيقونة الاستعلام أو تنفيذ للبدء في استكمال عملية الإستعلام عن كشوفات الاسماء.
- أخيراً، اضغط فوق رابط التنزيل المتاح بصيغة ال pdf
الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية
يوجد مجموعة من الشروط، يجب على المواطن المتقدم على الرعاية الاجتماعية الالتزام بها حتى يحصل على دعم الرعاية الاجتماعية، وتأتي هذه الشروط كالآتي:
- يشترط أن تكون حاصل على الجنسية العراقية.
- يجب أن تكون مقيم في العراق.
- ينبغي أن يكون لديك دخل شهري ثابت
- يجب ألا يقل عمرك عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للرجال.
- كما ينبغي ألا يقل عمر النساء عن 15 سنة ولا يزيد عن 55 عام.
- يجب ألا يكون لدى المواطن أي تأمينات صحية.