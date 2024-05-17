مبروك فرحة النجاح! استعلم الآن عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقمك الامتحاني!

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان يؤكد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة فى جميع الكنترولات في جميع محافظاتها، كما أفادت أن تكون نسبة النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، كما أعلنت عن إمكانية استخراج نتائج الثالث متوسط خلال موقع نتائجنا بكل سهولة بعد اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم واعتماد نسبة النجاح وأسماء الأوائل من خلال مؤتمر صحفي، ولذلك سنعرض خطوات الاستعلام عن النتيجة في السطور المقبلة..

كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2024؟

يمكنك إستخراج نتائج الثالث متوسط من خلال موقع نتائجنا والتعرف على درجات جميع المواد وأسماء أوائل المرحلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا زيارة موقع نتائجنا من هنا .

ثم الولوج إلى قسم نتائج الطلاب.

حدد خيار “نتائج الثالث متوسط 2024”

اختر الدور الأول ثم حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب بشكل دقيق.

ثم ارفاق اسم الطالب رباعي وإدخال الرقم الامتحاني.

ومن ثم انقر على تبويب “تحميل” المتواجد بجانب اسم المحافظة.

عليك الانتظار قليلا ليقوم الموقع بتحميل كشوف النتيجة بصيغة pdf على الجهاز الخاص بك.

وعليه قم بفتح هذا الملف وابحث عن اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتائجه.

ومن ثم تحصل على نتائج جميع المواد.

تصريحات متعلقة بنتيجة الثالث متوسط 2024

حسب ما جاءت به تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم بعد مرور أسبوعين على نهاية الامتحانات وهو ما يوافق منتصف شهر يونيو المقبل.

كما تم التصريح أنه بعد اعتماد النتيجة يمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني خلال موقع الوزارة والمواقع التي أشارت إليها من أجل ذلك أو حتى الذهاب إلى المدرسة للحصول على كشف رسمي يحتوي على جميع الدرجات وبذلك يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني من خلال “موقع نتائجنا”.