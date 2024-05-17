نتيجتك بالاسم.. لينك NOW نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

أثارت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، جدلاً كبيرًا في العديد من محافظات العراق، ازداد البحث عنها بشكل كبير عبر محركات البحث جوجل، فضلاً عن أن ذلك جاء تزامنًا مع قرب انتهاء هذه الإمتحانات التي من المتوقع انتهاءها يوم 19 مايو 2024، بالإضافة إلى أن هذه المرحلة تمثل أهم المراحل التعليمية التي تحدد مستقبل الطالب التعليمي، ويمكنك معرفة طريقة القيام بإستخراج النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج السادس ابتدائي دور أول

تقوم وزارة التربية العراقية في الوقت الحالي ببذل قصارى جهدها بشكل كبير، نظرًا لأن هذه الفترة هي فترة امتحانات لجميع المراحل التعليمية في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن الوزارة حددت بعض اللجان الخاصة التي على إثرها تتم مراقبة عملية سير الإمتحانات، بشكل احترافي وبما يضمن سلامتها من أي خلل أثناء تأدية الطلبة والطالبات لهذه الإمتحانات في الفترة الجارية.

خطوات استخراج نتائج السادس ابتدائي الدور الأول

وجاءت أهم الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم القيام بإستخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول في محافظات دولة العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-