كيفية تربية العصافير وطيور الزينة وأنواعها والطعام المفضل لها

لكل هواة تربية العصافير وطيور الزينة بالمنزل، حيث يبحث عدد كبير عن أنواع طيور الزينة والاكل المناسب لكل منها، وخاصة المبتدئين من الهواة من محبي تربية طيور الزينة، بشكل عام تتطلب تربية العصافير وطيور الزينة توفير بيئة مناسبة مع غذاء متكامل ومياه نظيفة، كما يجب أن يكون لها مساحة كافية للحركة والتحليق، إذا قمت بتوفير الاحتياجات الأساسية للعصافير، فستتمتع بمشاهدتها وسماع أصواتها الجميلة في منزلك.

بعض أنواع العصافير وطيور الزينة والطعام المفضل لها

هناك عدد كبير من أنواع العصافير المختلفة في العالم، وفيما يلي نظرة عامة على بعض أكثر الأنواع شيوعًا وطعامها المفضل:

. من طيور الزينة طائر الكناري

– من أشهر أنواع العصافير المربية في المنزل.

– يحتاج إلى قفص جيد التهوية وأغصان للتسلق.

– يفضل طعام خاص للكناري يحتوي على البذور والبرغل والفواكه.

– يجب توفير مياه نظيفة دائمًا.

. الطعام المفضل لطائر الكناري:

– بذور الكناري (مزيج من بذور الشمر والجرجير والكتان والشاهي).

– فواكه مثل التفاح والموز والعنب.

– خضروات مثل الجزر والسبانخ والبقدونس.

– بيض مسلوق (بكميات قليلة).

. طائر الكوكتيل:

– طائر جميل ذو ألوان زاهية.

– يتطلب قفصًا كبيرًا ومناسبًا لحركته.

– يفضل وجبة متنوعة من البذور والفواكه والخضروات.

– يحتاج إلى رعاية دقيقة وتفاعل مع مربيه.

الاكل المناسب لطائر الكوكتيل:

– مزيج من بذور الطيور (الدخن والكتان والشاهي).

– الفواكه المقطعة مثل البرتقال والتفاح والموز.

– الخضروات المفرومة كالجزر والسبانخ.

– بيض مسلوق أو قطع صغيرة من اللحم البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير مصدر للماء النظيف دائمًا، كما يجب تجنب إطعامها بقايا الطعام البشري لأنها قد تكون ضارة لهم.

موضوعات قد تهمك:

لن صدق الفوائد المذهلة له.. فوائد الكركم للشعر والبشرة والجسم لا تعد.

تفتيح البشرة الداكنة بكل تفاصيلها في 9 خطوات.

نصائح هامة للحفاظ على البشرة.. أكثر من 12 نصيحة.

ادخل صيف 2024 بأقوى مزيل عرق طبيعي.. تعلم طريقة صنع مزيل عرق بمكونات طبيعية وبسيطة وسهلة.