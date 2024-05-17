أعرفها هسة.. لينك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تدعم شريحة كبيرة من المواطنين في عموم محافظات العراق، بما تُساهم هذه المنحة في توفير الدعم الملائم لجميع الأشخاص المتقدمين في الدولة العراقية، فضلاً عن أن البرنامج يمكن التسجيل فيه والحصول على الدعم المادي المقدم، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

تتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في عموم محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” للصفحة التالية من المنصة.

على أن يتم تحديد الدفعة والوجبة التي عليها الدور.

تحديد المحافظة المقيم بها المستفيد فيما بعد.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض جميع الكشوفات في النهاية.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

وجاءت أبرز شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات دولة العراق، لكي يتم الحصول على الدعم الشهري المقدم، وفقًا لما يلي:-