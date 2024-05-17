زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر يونيو 2024.. التأمينات الاجتماعية تنهي الجدل

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمات متعددة تخدم المجتمع السعودي، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد بشكل إلكتروني، مما يسهل على المواطنين السعوديين الوصول إلى معلوماتهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة مقر حكومي، وتدور التساؤلات حاليا حول زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين ابتداء من شهر يونيو 2024.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين 1445

في ظل التساؤلات المتزايدة حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين لشهر يونيو 2024، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأخبار المتداولة حول زيادة الرواتب لا أساس لها من الصحة، وأكدت المؤسسة أن رواتب التقاعد للشهر المقبل ستصرف كما هي دون أي زيادات جديدة، وأنه لا يوجد أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الخبر مجرد إشاعة.

الاستعلام عن راتب التقاعد بشكل إلكتروني