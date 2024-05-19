تنزيل لعبة جاتا موبايل القديمة بالمجان ( من غير ولا جنيه) .. واستمتع بأجازتك علي الفون أو الكمبيوتر

تنزيل لعبة جاتا للموبايل أو ما يطلق عليها حرامي العربيات، تلك اللعبة من نوعية الألعاب التي تعطي اللاعب حرية التصرف داخلها من سرقة، وجرائم قتل وأسلحة للدفاع عن النفس أو القنال وغير ذلك في عالم افتراضي يجعل اللاعب يشعر وكأنه في واقع حي لأرض الواقع، كما أنها تشمل إصدارات كثيرة من الإصدار الأول وحتى أخر إصدار وهو الخامس، وأخر ما تم تحديثه فقد أطلقت نسخة منها للهاتف المحمول باسم لعبة gta San Andreas للاندرويد.

طريقة تنزيل لعبة جاتا للموبايل

للاستمتاع باللعبة والتعرف على طريقة تنزيلها بطريقة صحيحة يرجى الإنتباه للخطوات التالية:

بدايةً يرجى تحميل ملف APK الخاص باللعبة.

يتم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بالمستخدم وفتح “الإعدادات” في التطبيق.

ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى خيار الأمان حيث أن هناك خيارًا لمصدر غير معروف ، يتطلب الضغط عليه لتمكينه.

وبعد تحميل الملف والتحقق من وجوده على جهاز المستخدم، يجب تعطيل اتصال الواي فاي أو الجيل الثالث.

نتوجه بالتوصية لاستخدام zarchive pro ، ومن ثم فتح مدير الملفات المتواجد على هاتف المستخدم، في حالة إذا لم يكن الملف متاحًا ، ثم يتم الانتقال إلى الملف الذي تم تنزيله.

وفي نهاية الأمر يتم تحميل ملف APK للتثبيت، وتلك العملية تستغرق بضع ثوانٍ.

وبعد ذلك يرجى الانتظار عدة لحظات حتى حتى يكتمل التحميل. ليتمكن المستخدم من مشاهدة ظهور رمز اللعبة.

وبعد ظهور الرمز يتم فتح اللعبة والاستمتاع بها.

أداء اللعبة عبر الهاتف

لكي يتم اللعب بتلك اللعبة من خلال الموبايل تمت إضافة محرك جديد لكي يمكن اللاعبين اللعب بشكل أسهل، وأكثر متعة وذلك من خلال الاسهم الظاهرة على الشاشة، كما يمكن أيضاً التبديل بين الأسلحة المتوفرة في اللعبة بلمسة زر، بالإضافة لذلك عند ركوب إحدى المركبات يتوفر بعض الأزرار المتواجدة على الشاشة مثل زر زيادة السرعة والفرامل، وأزرار الاتجاهات وغير ذلك.