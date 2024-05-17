ألف مبرووك للجميع.. متح لينك نتيجة الصرف الرابع الابتدائي بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2024

تعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي من النتائج الهامة التي يسعى عدد كبير من أولياء الأمور للحصول عليها، باعتبارها من أولى نتائج تقييم أبنائهم في امتحانات رسمية معبرة عن حالهم ومستواهم الحقيقي، ومن هنا كان عدد كبير منهم يبحث عن نتيجة الفصل الرابع الابتدائي بمحافظة الغربية الترم الثاني، حيث ظهرت الآن عبر عدد كبير من المواقع الإلكترونية إضافة إلى المدارس، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي في كل مديريات المحافظة بينما يتم نشر النتيجة في المدارس من خلال كشف يضم اسم وبيانات الطالب والطالبة ودرجات جميع المواد، لذلك يرغب الطلاب واولياء الأمور في الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بهم.

تعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الغربية

هذا وعقب ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، فقد بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن طريقة الحصول على نتيجة الامتحانات، حيث تم اعتماد نتيجة الامتحانات بالألوان، فيما يمكن للطلاب بمحافظة الغربية الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس في جميع الادارات التعليمية بالمحافظة، إضافة إلى توفيرها في المدارس أيضا.

كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي

هذا ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في محافظة الغربية بأكثر من طريقة:

من خلال المدرسة: تقوم المدارس بنشر نتيجة الطلاب بالاسم فقط على لوحات الإعلانات. من خلال المواقع الإلكترونية: اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الامتحانات وتم نشرها على المواقع الإلكترونية المختلفة. من خلال بوابة التعليم الأساسي: يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي، وذلك بالآتي:

– عليك أولا الدخول على موقع بوابة التعليم والبوابة الاليكترونبة لمحافظة الغربية.

– اختيار خيار “نتائج سنوات النقل”

– تحديد المرحلة الدراسية (الصف الرابع الابتدائي)

– إدخال الرقم القومي

– الضغط على “عرض النتيجة” لعرض درجات الامتحانات

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