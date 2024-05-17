رابط نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 جميع محافظات العراق

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، نظرًا لأهميتها الكبيرة التي تُحدد مصير كل طالب وطالبة في محافظات العراق، على أن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل لخوض هذه الإمتحانات، ويمكن القيام بالإستعلام عن هذه النتيجة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي دور أول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن أخر أيام امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول يوم 19 مايو 2024، فضلاً عن أن الوزارة تقوم بعدها بعمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق امتحانات الخاصة بكافة الطلبة والطالبات في محافظات العراق، على أن يتم رصد الدرجات بشكل واضح وصحيح، لتأتي المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية، لكي يتعرف عليها الطلبة بالنهاية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024

لكي تقوم بإستخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، في محافظات العراق التي تشمل العديد من الطلاب والطالبات، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-