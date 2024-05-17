عروض هايبر كارفور السعودية الاسبوعية.. تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية المنزلية

أعلنت سلسلة أسواق هايبر كارفور في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مجموعة من العروض والتخفيضات المميزة على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، بدأت العروض يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، وستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، وتشمل العروض خصومات كبيرة على العديد من المنتجات، مما يتيح للعملاء فرصة مثالية لتحديث أجهزتهم المنزلية بأسعار تنافسية، اليكم عروض هايبر كارفور السعودية الاسبوعية.

عروض هايبر كارفور السعودية الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية والشاشات

عروض هايبر كارفور السعودية الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، تشمل خصومات تصل إلى 50% على العديد من المنتجات، تضم قائمة عروض هايبر كارفور الأسبوعية في السعودية مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات بأسعار مغرية تتضمن العروض:

مايكرويف شارب 20 لتر: بسعر 279 ريال سعودي بدل من 389 ريال سعودي.

فرن كهربائي دوتس 45 لتر: بسعر 199 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

غلاية كهربائية دوتس 1.7 لتر: بسعر 29 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

محضرة طعام دوتس 600 واط: بسعر 139 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي.

قلاية هوائية فيليبس 800 واط: بسعر 349 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

خلاط كهربائي فيليبس: بسعر 119 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

قلاية هوائية تيفال 3.5 لتر: بسعر 319 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي.

فرامة لحم ماي تشويس 2000 واط: بسعر 549 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي.

خلاط يدوي ماي تشويس 1.5 لتر: بسعر 85 ريال سعودي بدل من 145 ريال سعودي.

شاشة إل جي سمارت 75 بوصة: بسعر 3,999 ريال سعودي بدل من 6,299 ريال سعودي.

شاشة سامسونج سمارت 65 بوصة: بسعر 2,399 ريال سعودي بدل من 3,499 ريال سعودي.

أحدث صور عروض كارفور السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والشاشات

تقدم سلسلة هايبر كارفور في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات المميزة على الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات.

تنتهي عروض وتخفيضات هايبر كارفور يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مايو 2024، أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع ومتاجر هايبر كارفور في المملكة.