رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وأكدت وزارة التعليم العراقية عن أن الامتحانات انتهت دون وقوع أي شكوى سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، وأشارت الوزارة إلى أنه تم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 …

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي سوف تكون متاحة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات،وشددت الوزارة على الطلاب بعدم الذهاب إلى المدارس لعدم التعرض للإزدحام والتكدس، وأكدت إلى أنه يمكن للطالب الإطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية ,

اختر نتائج الطلاب للعام الدراسي 2024.

ادخل رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

اختر اسم المحافظة التابع لها الطالب.

انقر على أيقونة بحث.

ثم ادخل الرقم الإمتحاني.

انقر على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب .

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس على موقع نتائجنا