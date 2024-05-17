“توزيع 100 مليون دينار فوري للعراقيين”.. “الحكومة العراقية” خبر سار لموظفي الدولة

يعد مصرف الرافدين من أكثر المصارف الحكومية التي عليها طلب كبير، نظرًا لما تقدمه من قروض وتمويلات مختلفة لجميع موظفي الدولة، بالإضافة إلى أن هذه السلف تكون مخصص لفئات معينة تختلف ما بين الموظفين والمتقاعدين وأصحاب السجلات التجارية، ويمكنك التعرف على أبرز إجراءات التقديم على سلفة إلكترونية، تصل قيمتها لـ 150 مليون دينار عراقي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إجراءات الحصول على سلفة الرافدين

ومن اكثر الإجراءات التي يُرجى اتباعها عند التقديم على سلفة أو قرض من مصرف الرافدين، ما جاء على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى أحد فروع المصرف المنتشرة على مستوى الدولة.

أو إمكانية الدخول إلى تطبيق مصرف الرافدين.

الإطلاع بعدها على تفاصيل القرض التي ترغب في التقديم إليه.

بعد ذلك يتم ملء استمارة طلب الحصول على سلفة الرافدين سواء كانت للموظفين أو المتقاعدين أو حتى المواطنين.

بعدها يُرجى إرفاق المستمسكات التي يتم طلبها من قبل المصرف لكي يقوم المصرف بمراجعتها بشكل دقيق.

التأكد من عدم إدخال أي معلومات أو وثائق مضللة.

ليتم مراجعة طلبات الحصول على السلفة.

شروط الحصول على سلفة الرافدين

تتمثل أبرز شروط الحصول على سلفة الرافدين في العراق، لكي تتمكن من الحصول على قرض يصل قيمته إلى 150 مليون دينار عراقي، أو 100 مليون دينار، وفقًا لما ترغب فيه، كما على النحو الأتي: –