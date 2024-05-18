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“سـكـنـات Minecraft“ تنزيل أكواد سكنات ماينكرافت الشبح وانديرمان ||.. سكن ستيف
لعبة ماين كرافت Minecraft
سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا قائمة بـ أكواد سكنات ماينكرافت والتي يمكنك استخدامها بشكل مجاني تمام دون الحاجة إلى دفع رسوم ويجب العلم أن السكنات داخل ماين كرافت واحدة من الأشياء التي تجعل اللاعب مميز داخل اللعبة، لعبة ماينكرافت هي واحدة من الألعاب التي يقبل على لعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار وتعتمد فكرة حول بناء السكنات بواسطة الموارد التي يقوم بتجميعها اللاعب أثناء اللعب ويتطلب منه الاختباء من الوحوش والقضاء عليهم.
أكواد سكنات ماينكرافت
يمكنك الآن استخدام أكواد سكنات ماينكرافت التالية من أجل الحصول على سكنات رسمية:
- Aesthetic.
- Stripes.
- Gray.
- Chinging.
- Terkho.
- EV1GH3T.
- xbb.
- Thankies.
- Emo.
- Duck.
- Bear.
- EGirl.
- wkodi.
- Tubel_.
- purplexius.
- peng_penguin.
- Azalealeaf.
- Boy.
- Girl.
- EdensVerse.
ما هي أنواع سكنات ماينكرافت للهاتف؟
يوجد أنواع متعددة من سكنات ماينكرافت والتي تكون كالتالي:
- سكنات الشخصيات الخيالية وهي تشبه شخصيات الأساطير والقصص الخيالية.
- سكنات الحيوانات.
- سكنات الأشياء وهي تكون عبارة عن طائرات وسيارات وغيرها من المركبات المختلفة.
- سكنات الشخصيات المشهورة وهي تشبه الشخصيات المشهورة التي تظهر في المسلسلات والأفلام.
أفضل سكنات ماينكرافت
يوجد داخل لعبة ماينكرافت الكثير من السكنات المختلفة والتي من أفضلها:
- سكن ستيف وهو سكن افتراضي تحصل عليه بمجرد تسجيل الدخول إلى اللعبة.
- سكن Enderman وهو يعتمد على شخصية مشهورة داخل اللعبة.
- سكن Creeper وهو يعتمد على مخلوق مشهور في اللعبة.
- سكن Alex وهو سكن افتراضي تحصل عليه بمجرد أن تقوم بتحميل اللعبة.
- سكن Herobrine وهو من السكنات الأسطورية والبعض يقول أنه سكن شبح لعبة ماينكرافت.