عبر منصة مظلتي.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.. استعلم الان

يبحث العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لمعرفة تفاصيل الوجبة السابعة، يقوم بتنفيذ هذا البرنامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وهو برنامج ينتظره المواطنون بشغف ويود العديد من المتقدمين الحصول على معلومات حول قوائم المستفيدين من الوجبة السابعة، التي لم تعلن بعد ومع ذلك، يُنتظر أن يتمكن المواطنون من الاطلاع على هذه القوائم فور صدورها من قبل الوزارة سيتم اختيار المستفيدين بناءً على معايير معينة وحدود تضعها الوزارة.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

قدمت الجهات المعنية خدمة التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024 في العراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة حديثاً، وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتلبية جميع احتياجات المواطنين بسهولة ودون تعقيدات للقيام بذلك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم إدخال رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اختر اسم المحافظة التي ترغب في الاستفسار عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

الضغط على خانة الاستعلام.

الترقب حتى تظهر قائمة الأسماء على الشاشة أمامك.

يمكنك تحميل الكشوف إلى جهازك من خلال الضغط على زر الطباعة.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق

من خلال الإيفاء ببعض الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يمكنك الحصول على الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة عبر مجموعة من الشروط التالية.