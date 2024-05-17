 رابط تقديم منحة 8000 دج للمرأة الماكثة في البيت 2024 والشروط المطلوبة

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت، من أكثر المنح والبرامج التي تقوم على دعم شريحة كبيرة من النساء في مختلف ولايات دولة الجزائر، في سبيل الحصول على الدعم الشهري المقدم، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تشمل الأرامل والمطلقات واللائي ليس لديهن عائل، لكي يتمكنوا من التسجيل في المنحة، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لمجموعة من الشروط، نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت؟

جاءت أهم الشروط التي يُرجى وأن تنطبق على كافة المتقدمات الراغبات في الحصول على الدعم الشهري المقدم من دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

يجب أن تكون المرأة المتقدمة جزائرية الجنسية.

كذلك يجب وأن تكون مقيمة في دولة الجزائر.

أن تتراوح عمر المرأة المتقدمة من 19 إلى 40 عامًا حتى يحق لها التقديم في المنحة.

أن تكون حاصلة على مؤهل عالي.

عدم امتلاك المرأة المتقدمة إلى أي سجلات تجارية باسمها.

أن تقوم بإرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

ما هي خطوات التقديم في منحة المراة الماكثة؟

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وفقًا للأتي:-