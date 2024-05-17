“مـبـروگ يـا شـطــار النجــاح“ نتيجة الصفوف الابتدائية 4،5،6 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي نتيجة الصفوف الابتدائية وبالتحديد بعد أن انتهوا جميع الطلاب من الامتحانات لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط إلكتروني يساعد جميع الطلاب في مختلف المراحل الأبتدائية داخل جميع المحافظات الاستعلام من خلاله عن النتيجة، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

نتيجة الصفوف الابتدائية

أصبح بإمكان جميع الطلاب وأولياء التلاميذ في مختلف المحافظات داخل جمهورية مصر الاستعلام عن نتيجة الصفوف الابتدائية وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

الخطوة الأولى يجب على الطالب أو ولي الأمر زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة ببوابة التعليم الأساسي.. الخطوة الثانية من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الصفحة. الخطوة الثالثة قم بالضغط على خيار نتائج الفصل الدراسي الثاني. الخطوة الرابعة يتطلب منك بعد ذلك تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب. الخطوة الخامسة قم بالضغط على زر استعلام وسوف النتيجة على الفور بالتفصيل.

موعد ظهور نتيجة الصفوف الابتدائية

يتساءل الكثير من الطلاب حول موعد النتيجة وذلك من أجل الاطمئنان والتعرف على مجهودهم الذي بذلوه على مدار العام الدراسي، وفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه لم يتم الإعلان عن نتيجة الصفوف الابتدائية حتى الوقت الحالي والسبب أن الاختبارات مازالت تحت عملية التصحيح ورصد الدرجات، وأكدت أيضا أنه سوف يتم رفعها على الموقع فور الانتهاء من عمليات التصحيح وسوف يكون بإمكان جميع الطلاب من مختلف المحافظات الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك توفيرا للوقت والجهد.