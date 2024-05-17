ابسط ياعم هتاخد 171 الف جنيه.. فرمان رفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة هؤلاء لو طلعت معاش أو لسه.. اعرف التفاصيل!!

طبقا لنصوص وأحكام المادة رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تعرف على طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالدولة حيث تحسب المكافأة على أساس مرتب شهر لكل عام قضاه الموظف من سنوات العمل، ويتم حساب الأجر في المكافأة طبقا لأجر لمعاش المرتب الأساسي دون حساب أي بدلات إضافية كما هو منصوص عليه في القانون وجاءت التفاصيل كالتالي.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة 2024

نص القانون على ضرورة إكمال سنة واحدة من العمل بشكل مستمر من أجل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة, كما أوضح القانون أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة تعتمد على عدد سنوات العمل التي قضاها المواطن، بحيث إذا كانت فترة العمل تتراوح مثلا بين سنة واحدة وحتى 5 سنوات، يتم عندها احتساب مرتب 21 يوما عن كل عام, وإذا تجاوزت فترة العمل خمس سنوات، فإن المكافأة تحسب للخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس راتب 21 يوما لكل سنة، بالإضافة إلى راتب 30 يوما عن كل سنة تزيد عن 5سنوات الأولى لتكون 30 يوما بعد اول خمس سنوات.

حالات زيادة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

تتمثل الحالات الأساسية لزيادة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الحكومة كما يلي: